St. Louis prehralo v Edmontone 0:5, Dvorský s mínusovým bodom
Oilers neinkasovali v druhom zápase po sebe.
Autor TASR,aktualizované
New York 19. januára (TASR) - Hokejisti St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským prehrali na ľade Edmontonu 0:5 v nočnom zápase NHL. Slovenský útočník odohral vyše 15 minút, počas ktorých sa prezentoval jednou strelou a mínusovým bodom. Oilers neinkasovali v druhom zápase po sebe.
V predošlom stretnutí na ľade Vancouveru sa z prvého čistého konta v drese Oilers tešil Tristan Jarry, tentoraz si prvú nulu vo farbách Edmontonu pripísal Connor Ingram, ktorý zneškodnil 27 striel hostí. „Dnešný zápas dopadol najlepšie ako mohol,“ uviedol Ingram. Jeho spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins odohral svoj tisíci zápas v základnej časti NHL. Kapitán Edmontonu Connor McDavid prispel k presvedčivému triumfu dvomi asistenciami a upevnil si prvé miesto v kanadskom bodovaní NHL. Po 50 odohratých zápasoch má na konte 85 bodov za 30 gólov a 55 asistencií. „McDavid je najlepší hráč na svete. Dnes to znovu ukázal. Veľká súčasť nášho plánu bolo to, ako ho zastavíme. Je to ťažké,“ poznamenal tréner Blues Jim Montgomery. Dvorský nastúpil na centri druhej formácie hostí. V zápase odohral 15:12 min. a mal 50-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach. Jeho spoluhráč útočník Oskar Sundqvist sa nešťastne zranil po kolízii s McDavidom, keď utrpel tržnú ranu pri členku. „Vieme, že rana bola hlboká, no neviem, ako dlho bude trvať, kým sa vráti do hry,“ povedal Montgomery podľa nhl.com. Do zostavy St. Louis sa prvýkrát od 13. decembra vrátil útočník Dylan Holloway. Montgomery neskôr potvrdil, že nešlo o poranenie Achillovej šľachy. Blues nevyužili ani piatykrát v sezóne možnosť dosiahnuť tri víťazstvá po sebe. „Nehrali sme dostatočne dobre ani dostatočne tvrdo pred (brankárom) Binningtonom. Realita je taká, že ho v tejto sezóne často nechávame napospas osudu,“ vyhlásil kapitán St. Louis Brayden Schenn.
Hráči Ottawy viedli v 6. minúte na ľade Detroitu 2:0, no napokon odišli s prehrou 3:4 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol po úniku dvoch proti jednému útočník Alex DeBrincat. Bol to pre neho šiesty gól a dvanásty bod z uplynulých deviatich zápasov. „Sú to pre nás obrovské dva body. Nemali sme dobrý štart, ale bojovali sme a udržali sme sa na pozitívnej vlne,“ skonštatoval DeBrincat. Detroit zvíťazil v šiestom zápase z uplynulých siedmich a naďalej patrí k popredným tímom Východnej konferencie. Doteraz nazbieral 64 bodov, rovnako ako Carolina a Tampa Bay, ktoré však odohrali menej zápasov.
Hokejisti Tampy Bay nedopustili druhú prehru po sebe a na ľade Dallasu zvíťazili 4:1. Gólom a asistenciou prispeli k výhre „bleskov“ Dominic James a Jake Guentzel. „Mali sme štyri aktívne formácie. To je zvyčajne správny recept na úspech. Najmä vďaka tomu máme úspešné obdobie. Keď budeme takto pokračovať, bude to v poriadku,“ poznamenal James.
Slovenský obranca Erik Černák odohral za hostí 16:57 min., vyslal dve strely na bránku, zblokoval jednu strelu súpera, zaznamenal hit a inkasoval aj dva dvojminútové tresty za hákovanie a nedovolené bránenie. „Blesky“ sa tak po prehre so St. Louis (2:3 sn) vrátili späť na víťaznú cestu. Z uplynulých trinástich zápasov zvíťazili v dvanástich. Pre útočníka Dallasu Mikka Rantanena to bol 700. zápas v základnej časti NHL. Stars si pripísali tretiu prehru za sebou. Stars sú naďalej druhý najlepší tím Západnej konferencie, avšak už iba o skóre pred Minnesotou. Bola to pre nich tretia prehra po sebe a desiata z uplynulých dvanástich zápasov. „Myslím si, že všetci môžeme dať do toho viac úsilia. S nedávnymi výsledkami nie sme spokojní. Samozrejme, všetci sa snažíme niečo s tým urobiť. Máme zohraný tím, ktorý sa z tejto situácie dostane. Verím, že čoskoro začneme získavať body tak ako na začiatku sezóny,“ povedal útočník Dallasu Justin Hryckowian.
Individuálne štatistiky - produktivitu vedie McDavid s 85 bodmi
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 19. januáru 2026:
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 19. januáru 2026
NHL - sumáre
Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 4. Bäck (Lundkvist, Bourque) – 9. James (Guentzel, D'Astous), 32. Hagel (Kučerov, Raddysh), 39. Guentzel (James, Bjorkstrand), 58. Holmberg (Gourde). Brankári: Oettinger - Vasilevskij, strely na bránku: 20:26.
Detroit Red Wings - Ottawa Senators 4:3 pp (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 8. Sandin-Pellikka (Kane, Copp), 27. Raymond (Kasper, Chiarot), 37. Van Riemsdyk (Larkin, DeBrincat), 61. DeBrincat (Copp) - 5. Batherson (Zetterlund, Chabot), 6. Cozens (Tkachuk, Batherson), 60. Pinto (Giroux, Perron). Brankári: Gibson - Reimer, strely na bránku: 34:22.
Edmonton Oilers - St. Louis Blues 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Góly: 6. Nugent-Hopkins (Bouchard, Walman), 12. Mangiapane (Lazar), 19. Hyman (Ekholm, Podkolzin), 31. Hyman (McDavid, Ekholm), 42. Podkolzin (McDavid, Hyman). Brankári: Ingram - Binnington, strely na bránku: 28:27.
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 16:57 0 0 0 0 2 4
Dalibor Dvorský (St. Louis) 15:12 0 0 0 -1 1 0
Individuálne štatistiky - produktivitu vedie McDavid s 85 bodmi
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 19. januáru 2026:
1. Connor McDavid (Edmonton) 50 30 55 85
2. Nathan MacKinnon (Colorado) 46 36 46 82
3. Macklin Celebrini (San Jose) 47 24 48 72
4. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 43 24 46 70
5. Leon Draisaitl (Edmonton) 48 25 42 67
6. Mikko Rantanen (Dallas) 48 19 44 63
7. David Pastrňák (Boston) 44 20 39 59
8. Martin Nečas (Colorado) 46 22 36 58
9. Mark Scheifele (Winnipeg) 47 23 35 58
10. Jack Eichel (Vegas) 40 17 39 56
...........................................
65. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 49 19 21 40
275. Šimon NEMEC (New Jersey) 34 7 11 18
najlepší strelci: 1. MacKinnon 36 gólov, 2. McDavid 30, 3. Jason Robertson (Dallas) a Matt Boldy (Minnesota) obaja po 27, 5. Sidney Crosby (Pittsburgh) a Alex DeBrincat (Detroit) obaja po 26, 7. Draisaitl, Kirill Kaprizov (Minnesota), Wyatt Johnston (Dallas), Morgan Geekie (Boston) a Tage Thompson (Buffalo) všetci po 25, ... 43. SLAFKOVSKÝ 19
Štatistiky Slovákov - líder Slafkovský má 40 bodov
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 19. januáru 2026
1. Juraj Slafkovský (Montreal) 49 19 21 40 +6 95 42
2. Šimon Nemec (New Jersey) 34 7 11 18 +2 58 16
3. Martin Fehérváry (Washington) 49 3 14 17 +14 53 23
4. Dalibor Dvorský (St. Louis) 39 7 3 10 -6 50 8
5. Pavol Regenda (San Jose) 10 7 1 8 +1 26 4
6. Erik Černák (Tampa Bay) 28 0 5 5 +2 20 41
7. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
