St. Louis sa zranil najproduktívnejší hráč, chýbať bude dva týždne

Na snímke uprostred Robert Thomas. Foto: TASR/AP

Thomas vynechal zápas Blues v utorok večer proti Caroline a vo štvrtok netrénoval.

Autor TASR
St. Louis 15. januára (TASR) - Kanadský hokejový útoční Robert Thomas bude dva týždne chýbať svojmu tímu St. Louis Blues. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré ho klub zaradil na zoznam zranených hráčov. Thomas odohral 42 zápasov a je najproduktívnejší hráč tímu, keď nazbieral 33 kanadských bodov (11+22).

Thomas vynechal zápas Blues v utorok večer proti Caroline a vo štvrtok netrénoval. St. Louis, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Dalibor Dvorský, je na 13. mieste v Západnej konferencii NHL s bilanciou 18-21-8.
