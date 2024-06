St. Louis získalo na pozíciu asistenta trénera Juliena

New York 28. júna (TASR) - Tím zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues informoval o angažovaní Claudea Juliena na pozíciu asistenta trénera Drewa Bannistera. Šesťdesiatštyriročný Kanaďan sa vráti ku koučovaniu, keďže naposledy viedol Montreal v sezóne 2020/21.



Julien pôsobil v organizácii St. Louis na pozícii skauta. Ako hlavný kormidelník má za sebou 18 sezón, pričom trénoval Montreal, New Jersey a Boston. Práve s Bruins získal jediný Stanleyho pohár vo svojej kariére, keď v sezóne 2010/11 viedol tím ako kapitán bývalý slovenský obranca Zdeno Chára.



Blues oznámili aj predĺženie zmluvy s asistentom trénera Mikeom Weberom a trénerom brankárov Davidom Alexanderom. Vedenie klubu povýšilo Stevea Otta do pozície pridruženého trénera. Informovala o tom oficiálna stránka profiligy.