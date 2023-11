St. Louis zvíťazilo nad New Jersey 4:1, dvojgólový Hayes

výsledky:



Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 1:5, St. Louis Blues - New Jersey Devils 4:1

New York 4. novembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues vyhrali v noci na sobotu v zápase zámorskej NHL nad New Jersey 4:1. Dvoma gólmi sa pod triumf podpísal Kevin Hayes, domácich podržal aj brankár Jordan Binnington. Ten mal 97,1-percentnú úspešnosťou zákrokov a asistenciu. Philadelphia zas vyhrala 5:1 na ľade Buffala, Bobby Brink zaznamenal za hostí gól a asistenciu.Pre Hayesa to boli prvé dva góly za Blues, ku ktorým prestúpil v lete. V doterajšom priebehu sezóny si pripísal aj dve asistencie. Jeho tím si víťazstvom napravil chuť po dvoch prehrách. Jediný gól hostí vsietil Curtis Lazar a Devils prišli v prvej tretine o Jacka Hughesa, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela.Flyers naznačili vývoj duelu už na začiatku, keď strelili dva góly v priebehu úvodných 91 sekúnd. Ich brankár Samuel Ersson vykryl 22 striel a mal 95,5-percentnú úspešnosť. Okrem Brinka získal dva body za zve asistencie aj Joel Farabee.