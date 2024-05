St. Pauli a Holstein Kiel postúpili do Bundesligy

Berlín 12. mája (TASR) - Futbalový klub St. Pauli bude hrať v budúcej sezóne v nemeckej Bundeslige. Tím si zabezpečil postup nedeľným triumfom nad zostupujúcim VfL Osnabrück (3:1). V tabuľke druhej ligy vedie pred druhým Holsteinom Kiel o bod a o šesť pred treťou Fortunou Düsseldorf, do hlavnej súťaže postúpia prvé dve mužstvá. Kiel v sobotu po remíze 1:1 s Düsseldorfom oslavoval svoj historicky prvý postup do Bundesligy.



St. Pauli si vybojoval návrat do najvyššej súťaže pred mestským rivalom SV Hamburg. Bývalý európsky a bundesligový šampión v roku 2018 zostúpil do nižšej ligy, v ktorej ho v nasledujúcom období čaká siedma sezóna. Informovala o tom agentúra DPA.