St. Pauli po Cene za mier pre Trumpa prišlo s vlastným ocenením
Bundesligový klub uviedol, že jeho ocenenie sa zameriava na ľudí, ktorí preberajú zodpovednosť v každodennom živote a aktívne posilňujú demokratickú participáciu.
Autor TASR
Berlín 13. apríla (TASR) - V reakcii na rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) udeliť prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi inauguračnú Cenu za mier spustil nemecký futbalový klub St. Pauli vlastné ocenenie.
Bundesligový klub uviedol, že jeho ocenenie sa zameriava na ľudí, ktorí preberajú zodpovednosť v každodennom živote a aktívne posilňujú demokratickú participáciu. „Vzhľadom na aktuálny vývoj v Spojených štátoch, kde možno pozorovať autoritárske tendencie a cielené obmedzovanie práv a slobôd, chce FC St. Pauli podporiť tých, ktorí sa priamo zasadzujú za otvorenú spoločnosť. Zároveň je toto ocenenie chápané ako jasný protipól k vývoju v medzinárodnom futbale, kde sa čoraz viac prejavuje politická inštrumentalizácia. FIFA nedávno udelila Cenu za mier Donaldovi Trumpovi – krok, ktorý premenil šport na nástroj politickej symboliky,“ citovala agentúra DPA pondelkové vyhlásenie St. Pauli.
Prvým laureátom je Wes Burdine, majiteľ podniku Black Hart of St. Paul v Minnesote, ktorý slúži ako miesto stretávania futbalových fanúšikov. „Ide o inkluzívny priestor pre queer komunitu a miesto živej solidarity. V uplynulých mesiacoch Burdine a jeho sieť organizovali podporu pre ľudí zasiahnutých cielenými zásahmi imigračných úradov,“ dodal klub. Ocenenie zahŕňa aj finančný príspevok pre iniciatívu, ktorú si laureát vyberie.
Bundesligový klub uviedol, že jeho ocenenie sa zameriava na ľudí, ktorí preberajú zodpovednosť v každodennom živote a aktívne posilňujú demokratickú participáciu. „Vzhľadom na aktuálny vývoj v Spojených štátoch, kde možno pozorovať autoritárske tendencie a cielené obmedzovanie práv a slobôd, chce FC St. Pauli podporiť tých, ktorí sa priamo zasadzujú za otvorenú spoločnosť. Zároveň je toto ocenenie chápané ako jasný protipól k vývoju v medzinárodnom futbale, kde sa čoraz viac prejavuje politická inštrumentalizácia. FIFA nedávno udelila Cenu za mier Donaldovi Trumpovi – krok, ktorý premenil šport na nástroj politickej symboliky,“ citovala agentúra DPA pondelkové vyhlásenie St. Pauli.
Prvým laureátom je Wes Burdine, majiteľ podniku Black Hart of St. Paul v Minnesote, ktorý slúži ako miesto stretávania futbalových fanúšikov. „Ide o inkluzívny priestor pre queer komunitu a miesto živej solidarity. V uplynulých mesiacoch Burdine a jeho sieť organizovali podporu pre ľudí zasiahnutých cielenými zásahmi imigračných úradov,“ dodal klub. Ocenenie zahŕňa aj finančný príspevok pre iniciatívu, ktorú si laureát vyberie.