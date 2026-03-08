Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
St. Pauli remizovalo s Frankfurtom 0:0 v 25. kole Bundesligy

Snímka zo zápasu FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt. Foto: TASR/AP

Domácim patrí v tabuľke 15. miesto, Frankfurt je siedmy.

Berlín 8. marca (TASR) - Futbalisti FC St. Pauli remizovali v nedeľňajšom dueli 25. kola nemeckej Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt 0:0. Domácim patrí v tabuľke 15. miesto, Frankfurt je siedmy. V ďalšom dueli Brémy zvíťazili na pôde Unionu Berlín 4:1 a posunuli sa na 13. priečku. Domáci hrali od 20. minúty bez vylúčeného Schäfera.



Bundesliga - 25. kolo:

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:0



1. FC Union Berlín - Werder Brémy 1:4 (1:2)

Góly: 18. Köhn (z 11 m) - 31. Deman, 35. Stage, 66. Grüll, 90.+4 Čovič, ČK: 20. Schäfer (Union)
