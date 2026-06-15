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Staal získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off
Staal je vo veku 37 rokov a 277 dní najstarším držiteľom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča play off, čím prekonal brankára Bostonu Bruins Tima Thomasa, ktorý túto cenu získal v roku 2011.
Autor TASR
Paradise 15. júna (TASR) - Jordan Staal získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off zámorskej NHL (MVP). Tridsaťsedemročný útočník majstrovskej Caroliny si vyslúžil ocenenie po tom, čo vo finálovej sérii proti Vegas Golden Knights prispel k triumfu Hurricanes (4:2 na zápasy) šiestimi gólmi. Celkovo vo vyraďovačke nazbieral 12 bodov za osem gólov a štyri asistencie v 19 dueloch.
Staal si vybojoval Conn Smythe Trophy v silnej konkurencii spoluhráčov, ale aj finálových oponentov. Najproduktívnejším mužom play off sa stal Mitchell Marner v drese zdolaného finalistu z Vegas, ktorý nazbieral 29 bodov (10+19). Spomedzi hráčov Caroliny boli produktívnejší ako Staal hneď štyria hráči. Dvadsaťbodový útočník Jackson Blake (7+13), za ním nasledoval s 19 bodmi (7+12) krídelník Taylor Hall, 18 bodov (8+10) nazbieral dánsky útočník Nikolaj Ehlers a s bilanciou 11 gólov a päť asistencií zakončil play off Logan Stankoven.
Staal je vo veku 37 rokov a 277 dní najstarším držiteľom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča play off, čím prekonal brankára Bostonu Bruins Tima Thomasa (37 rokov, 61 dní), ktorý túto cenu získal v roku 2011.
Staal si vybojoval Conn Smythe Trophy v silnej konkurencii spoluhráčov, ale aj finálových oponentov. Najproduktívnejším mužom play off sa stal Mitchell Marner v drese zdolaného finalistu z Vegas, ktorý nazbieral 29 bodov (10+19). Spomedzi hráčov Caroliny boli produktívnejší ako Staal hneď štyria hráči. Dvadsaťbodový útočník Jackson Blake (7+13), za ním nasledoval s 19 bodmi (7+12) krídelník Taylor Hall, 18 bodov (8+10) nazbieral dánsky útočník Nikolaj Ehlers a s bilanciou 11 gólov a päť asistencií zakončil play off Logan Stankoven.
Staal je vo veku 37 rokov a 277 dní najstarším držiteľom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča play off, čím prekonal brankára Bostonu Bruins Tima Thomasa (37 rokov, 61 dní), ktorý túto cenu získal v roku 2011.
Prehľad víťazov Conn Smythe Trophy od roku 2000:
2000 - Scott Stevens (New Jersey Devils)
2001 - Patrick Roy (Colorado Avalanche)
2002 - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings)
2003 - Jean-Sebastien Giguere (Anaheim Mighty Ducks)
2004 - Brad Richards (Tampa Bay Lightning)
2005 - trofej nebola udelená, NHL sa nehrala
2006 - Cam Ward (Carolina Huricannes)
2007 - Scott Niedermayer (Anaheim Ducks)
2008 - Henrik Zetterberg (Detroit Red Wings)
2009 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins)
2010 - Jonathan Toews (Chicago Blackhawks)
2011 - Tim Thomas (Boston Bruins)
2012 - Jonathan Quick (Los Angeles Kings)
2013 - Patrick Kane (Chicago Blackhawks)
2014 - Justin Williams (Los Angeles Kings)
2015 - Duncan Keith (Chicago Blackhawks)
2016 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
2017 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
2018 - Alexander Ovečkin (Washington Capitals)
2019 - Ryan O´Reilly (St. Louis Blues)
2020 - Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)
2021 - Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning)
2022 - Cale Makar (Colorado Avalanche)
2023 - Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)
2024 - Connor McDavid (Edmonton Oilers)
2025 - Sam Bennett (Florida Panthers)
2026 - Jordan Staal (Carolina Hurricanes)
2000 - Scott Stevens (New Jersey Devils)
2001 - Patrick Roy (Colorado Avalanche)
2002 - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings)
2003 - Jean-Sebastien Giguere (Anaheim Mighty Ducks)
2004 - Brad Richards (Tampa Bay Lightning)
2005 - trofej nebola udelená, NHL sa nehrala
2006 - Cam Ward (Carolina Huricannes)
2007 - Scott Niedermayer (Anaheim Ducks)
2008 - Henrik Zetterberg (Detroit Red Wings)
2009 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins)
2010 - Jonathan Toews (Chicago Blackhawks)
2011 - Tim Thomas (Boston Bruins)
2012 - Jonathan Quick (Los Angeles Kings)
2013 - Patrick Kane (Chicago Blackhawks)
2014 - Justin Williams (Los Angeles Kings)
2015 - Duncan Keith (Chicago Blackhawks)
2016 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
2017 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
2018 - Alexander Ovečkin (Washington Capitals)
2019 - Ryan O´Reilly (St. Louis Blues)
2020 - Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)
2021 - Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning)
2022 - Cale Makar (Colorado Avalanche)
2023 - Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)
2024 - Connor McDavid (Edmonton Oilers)
2025 - Sam Bennett (Florida Panthers)
2026 - Jordan Staal (Carolina Hurricanes)