Stade Rennes - FC Lorient 0:2 v 19. kole Ligue 1
Autor TASR
Paríž 24. januára (TASR) - Futbalisti FC Lorient zvíťazili v sobotňajšom zápase 19. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Stade Rennes 2:0. Hostia si predĺžili ligovú sériu bez prehry na osem duelov. Vo všetkých súťažiach neprehrali desiaty raz za sebou. Rennes patrí v neúplnej tabuľke s 31 bodmi priebežné 6. miesto, Lorient má 25 bodov a vyšvihol sa na 9. priečku.
Ligue 1 - 19. kolo:
Stade Rennes - FC Lorient 0:2 (0:1)
Góly: 3. Makengo, 77. Pagis
