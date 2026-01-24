Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stade Rennes - FC Lorient 0:2 v 19. kole Ligue 1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rennes patrí v neúplnej tabuľke s 31 bodmi priebežné 6. miesto, Lorient má 25 bodov a vyšvihol sa na 9. priečku.

Autor TASR
Paríž 24. januára (TASR) - Futbalisti FC Lorient zvíťazili v sobotňajšom zápase 19. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Stade Rennes 2:0. Hostia si predĺžili ligovú sériu bez prehry na osem duelov. Vo všetkých súťažiach neprehrali desiaty raz za sebou. Rennes patrí v neúplnej tabuľke s 31 bodmi priebežné 6. miesto, Lorient má 25 bodov a vyšvihol sa na 9. priečku.



Ligue 1 - 19. kolo:

Stade Rennes - FC Lorient 0:2 (0:1)

Góly: 3. Makengo, 77. Pagis
.

