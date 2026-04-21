Utorok 21. apríl 2026
Štadión Aston Villy čaká rekonštrukcia pred EURO 2028

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Birmingham 21. apríla (TASR) - Domovský štadión futbalistov Aston Villy čaká rekonštrukcia, po ktorej bude mať Villa Park kapacitu viac ako 50.000 miest. Stánok klubu z Birminghamu by mal organizovať štyri zápasy na EURO 2028, ktoré sa budú konať vo Veľkej Británii a Írsku.

Prestavba bude prebiehať celú nasledujúcu sezónu, počas ktorej bude uzatvorená severná tribúna. V dôsledku toho bude mať tím, ktorý sa v ročníku 2026/2027 zrejme predstaví v Lige majstrov, zníženú kapacitu na približne 37.000 fanúšikov.

„Villans“ sa päť kôl pred koncom Premier League nachádzajú v tabuľke na 4. mieste. Do Ligy majstrov sa z najvyššej anglickej súťaže kvalifikuje päť najlepších mužstiev, pripomenula agentúra AP.
