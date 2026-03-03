Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štadión Macclesfieldu sa niekto pokúsil podpáliť, tvrdí klub

Pred 2 mesiacmi sa tímu podarilo najväčšie prekvapenie v histórii Pohára FA, keď vyradil obhajcu titulu Crystal Palace.

Autor TASR
Macclesfield 3. marca (TASR) - Anglický klub zo šiestej ligy Macclesfield vyhlásil, že sa v utorok niekto pokúsil podpáliť jeho štadión, dva mesiace po tom, čo sa tímu podarilo najväčšie prekvapenie v histórii Pohára FA, keď vyradil obhajcu titulu Crystal Palace.

K „podozreniu z pokusu o podpaľačstvo“ na štadióne Moss Rose došlo v noci a nikto nebol zranený, uviedol klub. „Záchranné zložky okamžite zareagovali a sú na mieste a bojujú s požiarom v postihnutých oblastiach,“ uviedol Macclesfield vo vyhlásení.

Úrady vyšetrujú príčinu požiaru a klub uviedol, že sa k tomu ďalej nebude vyjadrovať. Štadión pochádza z roku 1891 a má kapacitu 5350 divákov. Informovala agentúra AP.
