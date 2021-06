Štadión v Mníchove sa možno rozžiari v dúhových farbách

Mníchov 20. júna (TASR) - Štadión v Mníchove sa počas stredajšieho zápasu Nemecka s Maďarskom na futbalových ME 2020 možno rozžiari v dúhových farbách.



"Mesto Mníchov návrh privítalo, množstvo aktivistov a fanúšikov tiež. Chcú tak vyjadriť svoj názor proti homofóbnym postojom maďarskej vlády," informovala agentúra dpa.



Záverečné slovo má však organizátor šampionátu - Európska futbalová únia (UEFA). Tá sa však do tejto chvíle oficiálne nevyjadrila. V pondelok plánuje starosta Mníchova Dieter Reiter osloviť listom jej vedenie. "Je to dôležité gesto tolerancie a rovnoprávnosti," povedal politik.