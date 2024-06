NA TÝCHTO ŠTADIÓNOCH SA BUDÚ HRAŤ ME: Najväčší má Berlín

Na snímke Olympijský štadión v Berlíne 7. júna 2024. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Celkovo 51 zápasov finálového turnaja ME vo futbale v Nemecku sa uskutoční na desiatich štadiónoch v rovnakom počte miest. Záverečná fáza šampionátu sa odohrá už len vo vybraných dejiskách, na semifinále sa môžu tešiť diváci v Mníchove a Dortmunde. Finále, ktoré je na programe 14. júla, bude hostiť Olympijský štadión v hlavnom meste krajiny Berlíne.Olympijský štadión postavili pri príležitosti OH 1936 a mal kapacitu 100.000 miest. Legendárny stánok bol v minulosti dejiskom viacerých významných športových udalostí vrátane svetových rekordov jamajského šprintéra Usaina Bolta v behu na 100 a 200 metrov. Konalo sa tu tiež finále MS vo futbale 2006 medzi Talianskom a Francúzskom. Domovský štadión druholigovej Herthy má kapacitu 71.000 miest a bude hostiť zápasy základných skupín B a D. Uskutoční sa tu aj osemfinálový, štvrťfinálový a záverečný finálový duel.RheinEnergieStadion zrekonštruovali pred MS 2006. Počas tohtoročného šampionátu disponuje domovský stánok 1. FC Kolín kapacitou 43.000 miest. Od roku 2010 sa na ňom pravidelne koná finále ženskej edície Nemeckého pohára, organizujú sa tu aj zápasy amerického futbalu, hokejové stretnutia a hudobné koncerty. V roku 2020 bol dejiskom finále Európskej ligy. Fanúšikovia sa vo štvrtom najväčšom meste Nemecka môžu tešiť na zápasy základných skupín A, C a E, odohrá sa tu aj jedno osemfinálové stretnutie.Allianz Arena sa stane prvým štadiónom v histórii, na ktorom sa uskutočnia zápasy dvoch za sebou idúcich ME. Pre divákov je pripravených 66-tisíc miest na sedenie. Aréna, v ktorej hráva svoje domáce zápasy najúspešnejší nemecký klub Bayern Mníchov, bude dejiskom zápasov skupín A, C a E, osemfinále a semifinále. V roku 2012 sa tu hralo pamätné finále Ligy majstrov, v ktorom Chelsea zdolala Bayern v jedenástkovom rozstrele.V Deutsche Bank Park s kapacitou 47.000 miest uvidia fanúšikovia zápasy skupín A, C, E a jedno osemfinále. Až dvakrát sa tu predstaví slovenská reprezentácia, ktorá v najväčšom meste spolkovej krajiny Hesensko nastúpi proti Belgicku (17.6.) a Rumunsku (26.6.). Štadión Eintrachtu Frankfurt postavili v roku 1925, konali sa tu zápasy v hokeji, NFL či cyklistické preteky. V roku 1966 tu boxoval Muhammad Ali proti Karlovi Mildenbergerovi v súboji o titul v ťažkej váhe.Volksparkstadion slúži Hamburgeru SV už od roku 1953. Modernej prestavby sa štadión dočkal v roku 2000. Odohrali sa tu zápasy MS 1974, 2006 a ME 1988. Na tohtoročnom šampionáte sa na štadióne s kapacitou 51.500 miest uskutočnia stretnutia v skupinách B, D a F a jedno štvrťfinále.Signal Iduna Park s kapacitou 62.000 miest je jedným z najväčších štadiónov v Nemecku. Preslávená je jeho tribúna "Gelbe Wand" (Žltá stena - pozn.), ktorá pojme až 25.000 ľudí. Stánok Borussie Dortmund postavili pred MS 1974, odvtedy prešiel niekoľkokrát rekonštrukciou a zvýšením kapacity. Na ME 2024 bude dejiskom zápasov skupín B, D a F, uskutoční sa tu aj osemfinálový a semifinálový duel.V Red Bull Arene hráva domáce zápasy RB Lipsko. Vďaka modernému prevedeniu s výbornou akustikou je tento štadión s kapacitou 40.000 miest častým dejiskom koncertov hudobných skupín. Diváci tu uvidia zápasy skupín B, D, F a jedno osemfinále.Multifunkčnú Veltins-Arenu otvorili v roku 2001, má zaťahovaciu strechu a možnosť odsunutia trávnika. Hral sa tu aj otvárací zápas MS 2010 v hokeji medzi domácim Nemeckom a USA, ktorý sledovala rekordná návšteva 76.152 divákov. Na ME 2024 bude aréna pripravená pre 50.000 ľudí. Uvidia zápasy skupín B, C, F a jedno osemfinále.V MHPArene sa v minulosti hrali stretnutia MS 1974 a 2006. Po najnovšej rekonštrukcii, ktorá sa skončila len pred pár mesiacmi, sa stánok VfB Stuttgart stal jedným z najmodernejších v Európe. Má kapacitu 51.000 miest a ponúkne zápasy skupín A, C, E a jedno štvrťfinále. Domáci Nemci tu odohrajú druhý zápas na turnaji proti Maďarsku (19. júna).Domáci štadión druholigovej Fortuny Düsseldorf postavili v roku 2004 na mieste starého Rheinstadionu, na ktorom sa odohrávali zápasy MS 1974 a ME 1988. Merkur Spiel-Arena so zaťahovacou strechou ponúkne priestor pre 47.000 divákov a bude hostiť zápasy skupín B, D a E. Vo vyraďovacej fáze sa tu bude hrať jedno osemfinále a štvrťfinále.