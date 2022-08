Štafeta chlapcov na 4x400 v novom slovenskom rekorde

Cali 6. augusta (TASR) - Slovenskí juniori sa v štafete na 4x400 metrov na MSJ v kolumbijskom Cali postarali o nový slovenský juniorský rekord. Zostava v zložení Samuel Michalko, Tomáš Grajcarík, Roman Haraslín a Franklin Henry ho zlepšila o takmer dve sekundy na 3:12,43 min. Slováci obsadili celkové 16. miesto.



Štafetu rozbiehal Michalko. "Pre mňa to bola premiéra na takomto šampionáte a musím povedať, že ten prvý úsek som si veľmi užil. V podstate prvých dvesto metrov som bol v tranze a netuším, čo sa dialo. Ale viem, že som bežal naplno a že som pomohol chlapcom k dosiahnutiu slovenského rekordu," uviedol pre portál atletika.sk.



Spokojný bol aj Grajcarík: "Myslím si, že sme potvrdili to, prečo sme sem cestovali. Čas je podľa mňa veľmi fajn. Bežalo sa mi dobre, opäť som sa dostal do formy. Verím, že túto štafetu ešte niekedy zložíme a prekonáme ďalší rekord."



Ešte pred štafetou sa predstavilo aj duo mladých slovenských chodkýň. Vekom ešte stále dorastenka Terézia Kurucová na 10 kilometrovej trati dopochodovala za 51:56:94 a skončila na konečnom 29. mieste. Druhou na štarte bola Karin Devaldová, ktorá prišla do cieľa v čase 53:29:08 na 38. mieste. "Keďže som stále ešte dorastenka tak takéto veľké podujatie bolo pre mňa niečo úžasné. Nie som až taká spokojná s výkonom. Nešlo sa mi dobre od samého začiatku. Ani tie tréningy neboli ideálne. Bolo aj veľmi dusno a vlhko a mne toto trochu prekáža," povedala Kurucová.