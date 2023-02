Štafeta s olympijským ohňom pred OH 2024 odštartuje v Marseille

Marseille 3. februára (TASR) - Štafeta s olympijským ohňom pred OH 2024 odštartuje svoju púť v Marseille. Oznámili to v piatok organizátori olympijských hier v Paríži.



"Z historického hľadiska to bola prirodzená a jasná voľba," uviedol pre agentúru AFP šéf organizačného výboru Tony Estanguet. Marseille založili okolo roku 600 pred naším letopočtom grécki kolonisti pod názvom Massalia.