Sťahujem sa do Švédska, žartoval Postecoglou po problémoch s VAR

Londýn 1. mája (TASR) - Futbalový tréner Ange Postecoglou z Tottenhamu v stredu žartom oznámil, že sa sťahuje do Švédska. Kluby v severskej krajine totiž minulý týždeň odmietli zavedenie videoasistenta rozhodcu (VAR), ktorý v tejto sezóne spôsobil aj v anglickej Premier League viacero kontroverzií.



"Áno, sťahujem sa tam. Nemám tam síce prácu, len sa tam presuniem," smial sa v rozhovore s britskými novinármi Postecoglou, ktorý sa aj po víkendovej domácej prehre s Arsenalom (2:3) sťažoval na rozhodnutia arbitrov. Jeho tímu neuznal VAR za stavu 0:1 gól Mickyho van de Vena. "Myslím si, že sme cez víkend mali kopať penaltu, niektorí si zasa myslia, že nie. Nebol som si istý ani ofsajdom Van de Vena, iní ľudia tvrdili, že to ofsajd bol. Koniec koncov, kto som ja, aby som rozhodcom hovoril, ako si majú robiť svoju prácu? Mali by to vedieť sami, je to ich zamestnanie," vyhlásil podľa AFP Postecoglou.



Švédsko sa stalo prvou európskou krajinou, ktorá odmietla využívanie videozáznamov vo futbale. Kluby z dvoch najvyšších súťaží hlasovali proti zavedeniu VAR a vypočuli tak želanie fanúšikov, ktorí proti technológii otvorene vystupovali. Svoje zamietavé stanovisko vyjadrilo 18 z 32 klubov a dva regionálne zväzy. "Rešpektujeme to," reagoval Fredrik Reinfeldt, šéf Švédskeho futbalového zväzu (SvFF). Zároveň potvrdil, že ani Európska futbalová únia (UEFA) nebude tlačiť na švédskych funkcionárov, aby video zaviedli. Technológia mala na vrcholnom fóre premiéru na MS 2018 v Rusku a je súčasť všetkých popredných súťaží.