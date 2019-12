Štajnoch po prehre s Nórmi: Mali sme na nich vybehnúť, nie naopak

Visp 13. decembra (TASR) - Scenár zápasu Slovensko - Nórsko (1:4) sa z pohľadu Slovákov vyvíjal úplne inak, ako si želali. Obranca Martin Štajnoch priznal, že Nórov mali Slováci dostať od úvodu pod tlak, no stal sa pravý opak. Slovenský obranca poukázal aj na ďalšie rozdiely v zápase, jedným z kľúčových bol nedostatok streľby.



Nóri išli do vedenia už vo 4. minúte po hrúbke obrancu Patrika Kocha, v prvej tretine strelil Jonas Holös aj víťazný gól. "Mali sme na nich vybehnúť a naopak vybehli oni na nás," priznal po zápase Štajnoch. Slovákom sa nedarilo dostať súpera pod tlak a to ani v početných výhodách. "Mali sme niekoľko možností na strelu, mohlo tam padnúť viac gólov. Aj ja som mal šance. Mali sme viac strieľať, boli by aj možnosti na dorážku. To, že sme nedali góly v presilovkách, rozhodlo."



Na zlý začiatok duelu nemal podľa Štajnocha vplyv záver piatkového zápasu, v ktorom Slováci stratili zápas s olympijským výberom Ruska v tretej tretine. "Nemyslím si, že by to malo nejaký vplyv. S Rusmi sme mali dať tretí gól a mali sme vyhrať. Vypomstilo sa to a otočilo sa to. Dnes sme ako keby neboli pripravení. Hľadali sme celý zápas recept, ako sa dostať k nim do pásma," dodal Štajnoch.



Jediný gól Slovákov zaznamenal Marcel Haščák. "Mohol som po signáli z buly vystreliť aj nahrať, rozhodol som sa strieľať a padlo to. Ale mal som dať aj druhý gól, mohol to byť iný zápas. Škoda, že mi to skočilo cez hokejku," uviedol 32-ročný útočník.



Strelec jediného gólu Slovenska sa tiež vyjadril k presilovým hrám, ktoré na turnaji zverencom Craiga Ramsayho nešli. V siedmich ani raz neskórovali. "Mali sme málo času na ich nácvik, v tréningoch sme sa venovali systému, ale presilovky sú alfa - omega a rozhodujú zápasy. Mali sme ich jednoducho zahrať lepšie."



