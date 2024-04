Štajnoch posilnil Fehérvár AV19

Fehérvár 30. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Štajnoch si od novej sezóny oblečie dres maďarského tímu Fehérvár AV19. Tridsaťtriročný obranca tak bude pokračovať v nadnárodnej ICEHL, v ktorej hral aj minulý rok za rakúsky Black Wings Linz.



Štajnoch odohral v sezóne 2022/23 44 zápasov v základnej časti, v ktorých zaznamenal 9 bodov (2+7). V play off pridal ďalších stretnutí duelov, no bez bodového zápisu. "Odohral som už veľa duelov proti maďarským tímom, aj proti Fehérváru v ICEHL. Počas môjho pôsobenia v Slovane Bratislava boli krátko súčasťou ligy aj DVTK a MAC Budapešť, takže niektorých maďarských hráčov už poznám. Toto bude moja štvrtá sezóna v tejto lige a myslím si, že je pre fanúšikov atraktívna a tiež viem, aké ťažké je vyhrať,“ uviedol Štajnoch pre klubový web svojho nového zamestnávateľa.



Počas kariéry hral vo viacerých ligách a v slovenskej reprezentácii. So Slovanom Bratislava získal v sezóne 2011/2012 majstrovský titul a v ročníku 2022/23 získal prvenstvo aj s Red Bullom Salzburg v ICEHL. Pôsobil aj v ruskej KHL, nemeckej DEL a aj najvyššej českej súťaži.



Štajnoch sa už teší na prvý duel za Fehérvár: "Počas rozhovoru s Viktorom Széligom (generálny manažér - pozn.) som si uvedomil, že o hokeji uvažujeme rovnako. Bol som ohromený jeho plánom na novú sezónu. Mužstvo patrí dlhodobo medzi šesť najlepších tímov ligy a teraz bude naším cieľom získať prvé miesto. Okrem toho sa zúčastníme aj Ligy majstrov (CHL) a môžeme hrať v novej aréne. To sú všetko pozitívne veci, a preto som sa rozhodol prestúpiť do Fehérváru. Chcem, aby sme v septembri začali sezónu dobre a odohrali dobré zápasy proti najlepším tímom v Európe v CHL," povedal Štajnoch a dodal: "Som tímový hráč a budem bojovať za mužstvo a spoluhráčov. Nebojím sa hrať tvrdo, a ak môžem pomôcť tímu v ofenzíve, je to len plus.“