Stamkos hral prvýkrát na ľade Tampy ako súper: Tu sa to všetko začalo

New York 29. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Steven Stamkos sa v nočnom zápase NHL prvýkrát predstavil na ľade Tampy Bay vo farbách súpera. V drese Nashvillu si pripísal dve asistencie, no jeho tím podľahol domácim 2:3 po predĺžení. Hlavná udalosť zápasu bol práve Stamkosov návrat do prostredia, v ktorom strávil uplynulých 16 rokov, počas ktorých sa stal klubovou legendou.



"Tu sa to všetko začalo, keď som mal 18 rokov. Tu som vyrastal. Tu sa stal z chlapca muž, tu sa stal z hráča šampión Stanleyho pohára a aj manžel a otec. Väčšina môjho života sa odohrala tu. Ten návrat bol emotívny, zároveň však bolo pre mňa zábavné hrať tu, pretože sa tu cítim príjemne" uviedol Stamkos.



Počas zápasu sa na informačnej kocke objavilo dvojminútové spomienkové video s najpamätnejšími momentmi Stamkosovho pôsobenia v Tampe. Zareagovali aj diváci, ktorých Stamkos pozdravil dvihnutou hokejkou. "Bolo to skvelé, prvotriedne. Boli vo mne som silné emócie a ani som nevedel, ako mám reagovať. Cítil som, že mi tečú slzy, a tak som sa rozhodol vrátiť sa na striedačku," priznal Stamkos, ktorý odmietol úvahu, že išlo o definitívnu rozlúčku s Lightning: "Nemyslím si, že je to "zbohom." Skôr to bolo určité poďakovanie klubu. Uvidíme sa neskôr," konštatoval záhadne.



Návrat Stamkosa do Tampy Bay bola jedna z najočakávanejších udalostí základnej časti. Práve on bol najvýraznejšie meno, ktoré zmenilo pôsobisko počas leta 2024. Do organizácie "bleskov" vstúpil v roku 2008, keď ho klub draftoval ako celkovú jednotku. Strávil v nej celú kariéru a počas 16 rokov odohral za Lightning 1082 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 1137 bodov (555 gólov a 582 asistencií). "Keď som prvýkrát prišiel do Tampy, bol som nervózny. Moja prvá veľká akcia bola tlačová konferencia. Vošiel som bezpečnostným vchodom, ktorým hráči prichádzajú pred tréningami a nemohol som uveriť tomu, čo vidím. Po celej chodbe boli zoradené stovky zamestnancov a tlieskali mi, keď som prechádzal okolo. Vždy si budem pamätať, ako som sa vtedy cítil a ako ma vítali. Hneď som sa cítil spojený s organizáciou a toto spojenie ma nikdy neopustilo," uviedol Stamkos v rozhovore pre The Athletic.



V rokoch 2020 a 2021 doviedol tím v pozícii kapitána k dvom triumfom v Stanleyho pohári. V NHL si vybudoval povesť strelca, dvakrát získal trofej Mauricea Richarda pre najlepšieho kanoniera sezóny. V zápase proti bývalým spoluhráčom sa prezentoval ako nahrávač, keď získal svoje prvé dve asistencie vo farbách "predátorov." Po sezóne 2023/2024 mu vypršala osemročná zmluva a napriek rôznym špekuláciám sa s klubom nedohodol na novej. Napokon podpísal s vedením Nashvillu štvorročný kontrakt s celkovou hodnotou 32 miliónov dolárov. Naďalej ostal v úzkom kontakte s niektorými hráčmi Tampy Bay, predovšetkým so švédskym obrancom Victorom Hedmanom. Ich domy stoja vedľa seba a Stamkos ho po odchode do Nashvillu nepredal. Obaja sa po zápase stretli aj v útrobách arény.