Stan Bowman bude generálnym manažérom USA

New York 1. apríla (TASR) – Generálny manažér Chicaga Blackhawks Stan Bowman povedie v tej istej pozícii hokejistov USA na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. Do funkcie ho vymenovali v stredu.



"Neviem sa dočkať. V NHL je v súčasnosti veľmi veľa Američanov, ktorí má každý večer udivujú svojimi schopnosťami. Rozhodovať sa, kto bude v konečnej nominácii, bude preto veľmi náročné, no o to zábavnejšie," povedal 47-ročný Bowman pre agentúru AP.



Vedenie profiligy však stále nedospelo ku konečnej dohode s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) o uvoľnení hráčov na podujatie po tom, ako sa to nepodarilo v Pjongčangu 2018. Na olympijskú premiéru stále čakajú Auston Matthews (Toronto), Jack Eichel (Buffalo) Jack Hughes (New Jersey) či Connor Hellebuyck (Winnipeg). Ich prípadná účasť by výrazne zvýšila šance USA na dobrý výsledok.



Predchádzajúci medailový úspech amerického výberu sa datuje do roku 2010, keď v kanadskom Vancouveri získal striebro. Zo zlata sa tešil v roku 1980 v Lake Placid, keď sa hráči z univerzitných líg postarali o tzv. "Zázrak na ľade", Sovietsky zväz zdolali 4:3. Bowman mal vtedy šesť rokov: "Význam tohto víťazstva som pochopil až neskôr. Ak sa pozriete na kontext tohto víťazstva, pochopíte, čo znamenal pre vývoj hokeja v USA. O štyridsať rokov neskôr vidíme cestu, ktorú sme ušli, a je pre mňa úžasné byť toho súčasťou."