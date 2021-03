Stan Bowman má byť v Pekingu generálny manažer výberu USA

New York 30. marca (TASR) - Stana Bowmana by mali v stredu oficiálne vymenovať za generálneho manažéra hokejového tímu USA pre zimné olympijské hry 2022 v Pekingu. Informoval o tom portál TSN.



Štyridsaťsedemročný Bowman je generálny manažér a prezident hokejových operácií v klube NHL Chicago Blackhawks, s ktorým získal trikrát Stanleyho pohár. Medzi jeho asistentmi by mal na ZOH figurovať aj Bill Guerin, generálny manažér Minnesoty Wild.