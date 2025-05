Staňa pochválil výkon Hlavaja: Mal to ťažké

Štokholm 11. mája (TASR) - Bývalý brankár Rastislav Staňa pochválil výkon svojho kolegu Samuela Hlavaja v nedeľnom zápase Slovenska na MS v Štokholme. Slováci aj vďaka viacerým výborným zákrokom 23-ročného brankára zdolali Slovinsko 3:1 a pripísali si prvé tri body do tabuľky.



Hlavaj si pripísal 17 úspešných zákrokov. „Samo má za sebou ťažký zápas, prvé dve tretiny toho veľa nemal a v tretej tretine musel vytiahnuť niekoľko skvelých zákrokov. A tým, že nebol veľký gólový rozdiel, tak aj tie zákroky boli kľúčové pre to, aby sme zápas dohrali v pokoji. Myslím si, že to bol pre neho pomalší rozbeh, lebo naozaj nemal toho veľa,“ povedal Staňa pre TASR.



V prvom zápase Slovákov dostal priestor v bránke Patrik Rybár, od Švédov inkasoval päť gólov. „Paťo to mal v prvej tretine náročné. Myslím si, že sme ju odohrali dobre a mal tam ťažké situácie, keď padli tri góly, nejaké po teči po krížnych prihrávkach, takže ťažký rozbeh pre neho. Ale potom sa v druhej a tretej tretine predviedol. Mal niekoľko dobrých zákrokov, ale Švédi sú takí, že oni veľa nestrieľajú a keď majú šancu, tak si to vedia pekne hodiť. Takže brankár má veľa ťažkých zákrokov v takomto zápase,“ dodal Staňa.



Tréneri slovenského tímu neprezradili, podľa akého kľúča nasadili brankárov do týchto zápasov, Staňa k tomu uviedol: „Turnaj je veľmi náročný a je náročné ho odchytať s jedným brankárom. Určite tam musí byť nejaká stratégia, tá sa väčšinou určuje na prvé dva zápasy a potom samotný vývoj turnaja a výkony brankárov naznačia, ako sa bude pokračovať. Je veľmi ťažké to rozhodiť už dopredu na všetky zápasy.“



Majster sveta z roku 2002 pôsobí na šampionáte ako expert počas prenosov. A práve vo Švédsku získali Slováci titul v Göteborgu pred 23 rokmi. „Tým, že je zatiaľ jediný, tak stále sa to raz čas vytiahne a pripomína. Aj ja som si to uvedomil, keď som priletel, že ten dátum je taký. Je to krásna spomienka a tým, že sme vo Švédsku, tak určite je to príjemné aj pre mňa a je to príjemné tu byť. Ja som vo Švédsku aj hrával, dlhšie som tu nebol, som tu rád,“ uzavrel Staňa.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/