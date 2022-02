Stanciu prestúpil zo Slavie Praha do čínskeho Wu-chanu Three Towns

Praha 15. februára (TASR) - Rumunský futbalový reprezentant Nicolas Stanciu prestúpil zo Slavie Praha do Wu-Chanu Three Towns. S účastníkom čínskej Superligy sa dohodol na trojročnom kontrakte. Výšku odstupného nezverejnili.



Stanciu prišiel do Slavie v roku 2019. Za "zošívaných" odohral 112 zápasov, v ktorých vsietil 26 gólov. Dvakrát sa tešil zo zisku titulu českého majstra, v sezóne 2020/2021 pomohol Slavii k postupu do štvrťfinále Európskej ligy UEFA. Informovala o tom agentúra AFP.