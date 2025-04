Stanišič sa ospravedlnil za to, že stričl do podávača lôpt

Miláno 17. apríla (TASR) - Obranca nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov Josip Stanišič sa ospravedlnil za to, že počas odvety štvrťfinále Ligy majstrov na ihrisku Interu Miláno strčil do podávača lôpt.



Dvadsaťpäťročný obranca zhodil chlapca zo stoličky po tom, čo chlapec posunu loptu, aby zdržal rozohranie autového vhadzovania počas nadstaveného času druhého polčasu. Bayer prehral prvý domáci duel 1:2 a v tom momente hral na San Sire nerozhodne 2:2. Ďalší gól už nestrelil a rozlúčil sa so súťažou.



"Každý tím na svete sa snaží trochu zdržovať čas. Podarilo sa im to o niečo lepšie ako niektorým iným," povedal Stanišič nemeckým médiám. "Odo mňa bolo hlúpe a mrzí ma, že som doňho strčil. V tej chvíli som bol naozaj naštvaný, že sa hrajú tieto malé hry," citovala ho agentúra AP.



Lavička Interu na incident okamžite zareagovala a obrátila sa na rozhodcov, tí však Stanišiča nepotrestali. Európska futbalová únia (UEFA) sa zatiaľ k situácii nevyjadrila.