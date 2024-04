Stanišič zachránil v nadstavení sériu Leverkusenu: Výnimočný gól

Dortmund 22. apríla (TASR) - Niekoľko desiatok sekúnd delilo v nedeľu futbalistov Bayeru Leverkusen od prvej prehry v tejto sezóne. Už istý nemecký šampión však natiahol svoju obdivuhodnú rekordnú šnúru na 45 duelov, keď v siedmej z ôsmich minút nadstavenia vyrovnal Josip Stanišič na ihrisku Borussie Dortmund na 1:1. Leverkusen sa tak stále môže stať prvým tímom, ktorý vyhrá Bundesligu bez jedinej prehry.



"Tento večer bol naozaj bláznivý," tešil sa po zápase autor vyrovnávajúceho zásahu Stanišič, ktorý je v Leverkusene na hosťovaní z mníchovského Bayernu. Na konci 97. minúty vyskočil chorvátsky reprezentant najvyššie na rohový kop Floriana Wirtza a hlavou poslal loptu za chrbát brankára Gregora Kobela. "Len som hlavičkoval smerom k bránke a dúfal, že to tam spadne. Nedávam veľa gólov, ale tento bol naozaj výnimočný. Nikdy sa nevzdávame." Dortmund sa predtým dostal do vedenia v 81. minúte zásluhou Niclasa Füllkruga, ale náskok neudržal. Nevyužil tak príležitosť bodovo sa vyrovnať štvrtému Lipsku a je naďalej na piatej priečke.



Leverkusen naposledy prehral v súťažnom zápase 27. mája 2023, keď v záverečnom kole minulej bundesligovej sezóny nestačil na domáci Bochum (0:3). Na čele tabuľky má 14-bodový náskok pred druhým Bayernom. Titul si definitívne zabezpečil pred týždňom domácim triumfom nad Brémami. "Nebolo ľahké udržať si po zisku titulu stopercentnú koncentráciu. Ale máme pred sebou výzvu zostať celú sezónu bez prehry a v závere sa nám podarilo sériu udržať. Ukázali sme vášeň a chceme v tom pokračovať," povedal stredopoliar hostí Granit Xhaka pre portál DAZN.



"Cítim sa veľmi dobre, skoro tak dobre ako pred týždňom," netajil po zápase nadšenie Xabi Alonso, kouč Leverkusenu. "Nechceli sme prehrať a myslím si, že by to ani nebolo zaslúžené. Hrali sme veľmi dobre. Samozrejme, keďže sme vyrovnali až v úplnom závere, tak to bolo o to viac emotívnejšie." Jeho tím živí šancu aj na dve ďalšie trofeje v mimoriadne úspešnej sezóne - v semifinále Európskej ligy sa stretne s AS Rím a vo finále Nemeckého pohára s druholigovým Kaiserslauternom.



Útočník Füllkrug z Dortmundu dal svoj dvanásty gól v ligovej sezóne, ale po stretnutí bol smutný: "Cítim sa mizerne. Zaslúžili sme si vyhrať, veľa sme im toho nedovolili. Je naozaj smutné, že z tohto zápasu nemáme tri body."