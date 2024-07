Stanko bol napriek semifinálovej stopke spokojný s výkonom

Výsledky - semifinále:



K1 - do 23 rokov



muži: 1. Jakub Krejčí (ČR) 89,20 s (0), 2. Lan Tominc (Slov.) +1,46 (0), 3. Anatole Delassus (Fr.) +2,23 (0), ...14. Filip STANKO +4,73 (0), 25. Matúš ŠTAFFEN (obaja SR) +9,78 (4)



ženy: 1. Lucie Nesnídalová (ČR) 102,76 s (2), 2. Emma Vuittonová (Fr.) +0,50 (0), 3. Eva Hočevarová (Slov.) +0,83, ...16. Kristína ĎURECOVÁ +10,00 (2), 23. Ivana CHLEBOVÁ +18,50 (4), 26. Stanislava ĎURATNÁ (SR) +23,52 (0)

Liptovský Mikuláš 5. júla (TASR) - Slovenskí vodní slalomári do 23 rokov nepostúpili do finále K1 na MSJ v Liptovskom Mikuláši. K najlepšej desiatke mal v semifinále najbližšie Filip Stanko, ktorému chýbalo 47 stotín sekundy a skončil štrnásty. Zo Sloveniek bola najlepšia Kristína Ďurecová na šestnástej priečke.Stanko mal bezchybnú jazdu, no výrazne stratil v prostrednej časti trate, kde nabral takmer 2,5 sekundovú stratu na najlepšieho Čecha Jakuba Krejčího. Spomedzi domácich bol v semifinále aj Dávid Štaffen - s dotykmi na jedenástej a záverečnej bránke obsadil 25. pozíciu s mankom 9,78 sekundy na desiateho Reillyho Vernona z Írska. "povedal po pretekoch Stanko.Ďurecovej chýbalo na finále 4,12 sekundy, dve trestné dostala na sedemnástej bránke. Čas stratila najmä v úvode trate a jej celkové manko na najrýchlejšiu Luciu Nesnídalovú z Česka bolo desať sekúnd. Zároveň predstihla krajanku a domácu favoritku Ivanu Chlebovú, ktorá bola s dvoma dotykmi až na 23. priečke (+18,50). "zhodnotila Chlebová. O tri pozície nižšie skončila ďalšia Slovenka Stanislava Ďuratná, ktorá bola bez dotyku s bránou (+23,52).