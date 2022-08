Stankovič odstúpil z postu trénera Crvenej Zvezdy Belehrad

Belehrad 26. augusta (TASR) - Dejan Stankovič odstúpil z postu trénera futbalistov Crvenej Zvezdy Belehrad. K tomuto kroku sa odhodlal tri dni po tom, ako sa mu s tímom nepodarilo postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov. Srbskému šampiónovi vystavil stopku izraelský Maccabi Haifa.



"Po treťom neúspešnom pokuse kvalifikovať sa do skupiny Ligy majstrov sa cítim úplne prázdny. Už nie som schopný pokračovať vo funkcii trénera Crvenej Zvezdy. Dal som do toho všetko, no naše úsilie vyšlo nazmar. Teraz musí zobrať opraty niekto iný," citovala agentúra DPA slová Stankoviča, ktoré 41-ročný kouč zverejnil na oficiálnej klubovej stránke.