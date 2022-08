Stanleyho pohár zavítal po prvý raz v histórii do mešity

Londýn 28. augusta (TASR) - Stanleyho pohár zavítal po prvý raz vo svojej histórii do mešity. Trofej tam priniesol ukázať kanadský hokejista Nazem Kadri.



Tridsaťjedenročný útočník, ktorý v uplynulej sezóne získal pohár s Coloradom Avalanche, priniesol trofej do mešity v kanadskom meste Londýn na Oxford Street. Ako dieťa sa tam zúčastňoval na modlitbách.



Kadri ako prvý moslimský držiteľ trofeje uviedol, že to bol veľký moment pre mesto Londýn a moslimskú komunitu. Dav začal tlieskať, keď vystúpil s pohárom na pódium. Člen predstavenstva londýnskej islamskej školy Hassan Mostafa na ňom okrem Kadriho a jeho rodiny privítal starostu mesta Eda Holdera a niekoľkých členov mestskej rady.



Kadri bude v novej sezóne pôsobiť v Calgary Flames, s klubom sa dohodol na zmluve po skončení uplynulého ročníka. V sezóne 2021/2022 nazbieral 87 bodov (28+59) v 71 zápasoch základnej časti, čo je jeho sezónne maximum. Ďalších 15 bodov (7+8) pridal v 16 zápasoch play off. Celkovo má na konte 739 duelov v NHL, v ktorých získal 512 bodov (219+293).