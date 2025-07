Staňo bude po takmer štyroch rokoch opäť trénerom Žiliny

Žilina 11. júla (TASR) - Novým trénerom futbalistov MŠK Žilina sa stal Pavol Staňo. Štyridsaťsedemročný kormidelník bol na lavičke „šošonov“ aj pred takmer štyrmi rokmi. Pod Dubeň prichádza spolu s asistentom Petrom Lérantom. Vicemajster tak zareagoval na odchod českého kouča Petra Rumana. Vedenie účastníka Niké ligy o tom informovalo na svojom webe.



„Rýchlo sme museli reagovať na situáciu, ktorá vznikla po odchode trénera Rumana. Pavol Staňo bol aktuálne voľný, hoci mal nejaké možnosti smerom k Poľsku, nemal nič konkrétne. Snažili sme sa teda využiť situáciu čo najrýchlejšie, aby sme to mohli uzatvoriť. Rokovania boli veľmi rýchle, pričom aj Palo reagoval veľmi pozitívne,“ povedal športový manažér klubu Karol Belaník. Staňo odvtedy viedol poľské tímy Wisla Plock a Gornik Leczna.



Žilina musela zareagovať na odchod Rumana, ktorý mal viesť mužstvo ako nástupca po Michalovi Ščasnom, no pre rodinné dôvody sa rozhodol skončiť už po mesiaci letnej prípravy. Spolu s ním skončil aj asistent trénera Jan Podolák. Po menách ako Ladislav Jurkemik a Dušan Radolský je Staňo ďalší tréner, ktorý prichádza po druhýkrát pod Dubeň.



„Prichádza do prostredia, ktoré pozná. Pozná aj hráčov zo svojho predošlého pôsobenia u nás, preto verím, že to pre neho bude o to jednoduchšie. Medzitým si prešiel určitým obdobím, získal skúsenosti z Poľska, takže prichádza oveľa ostrieľanejší. Veríme, že to prenesie do prípravy i samotného vedenia mužstva,“ uviedol Belaník.



Navyše „šošonov“ čaká už o necelé dva týždne prvý súťažný duel. V 2. predkole Konferenčnej ligy sa stretnú s poľským Rakówom Čenstochová, s ktorým má nový kormidelník MŠK bohaté skúsenosti. „Palo pozná trénera Rakówa, ich hru a má s nimi skúsenosti. Až dvojzápas ukáže, ako by sme to prípadne mohli využiť, no aj toto je malý benefit angažovania Pavla Staňa,“ dodal športový manažér klubu.