Staňo pred odvetou s Tobolom: Na výsledok 1. zápasu sa nespoliehame

Žilina 11. augusta (TASR) - Žiadne podcenenie či spoliehanie sa na výborný výsledok z prvého zápasu v Kazachstane. Futbalisti MŠK Žiliny plánujú do domácej štvrtkovej odvety 3. predkola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 nastúpiť tak, akoby doháňali stratu a nie bránili výhru 1:0 proti Tobolu Kostanaj.



Tréner "šošonov" Pavol Staňo na predzápasovej tlačovej konferencii avizoval, že očakáva náročný duel a že jeho zverenci budú hrať na víťazstvo. "Vieme, že ten zápas bude ťažký. Bude ťažký po mentálnej stránke. Výsledok máme priaznivý, do Kazachstanu sme išli s tým, aby sme mali v tomto dvojzápase o čo hrať a to sa splnilo. Nebudeme sa ale spoliehať, že sme tam vyhrali. Budeme chcieť hrať svoju hru a to je naša cesta, od nej nechceme odstúpiť. Budeme hrať na víťazstvo aj v odvete. Chlapcom veríme, sú pripravení po všetkých stránkach. Stať sa môže všeličo, ale ideme so zdravým sebavedomím a aj veľkou pokorou. Urobíme všetko, aby sme postúpili," povedal médiám.



Žilina pred týždňom na neutrálnej umelej tráve v Astana Arene v Nur-Sultane vyhrala gólom po ďalekonosnej strele Miroslava Gona z 27. minúty. Staňo si síce uvedomuje, že výsledok prvého duelu je dôležitý, zároveň môže byť zradný. "Výsledok prvého duelu nám dáva pocit, že máme na to, aby sme išli ďalej. Na druhej strane je to zradné. Verím, že nič nepodceníme, aby sa nestalo nešťastie. Pôjdeme disciplinovaní a dobre nastavení. Ak budú lepší, s tým nič neurobíme, ale my budeme šliapať, ako by sme prvý zápas prehrali."



Stav kádra je stabilizovaný, oproti istým absenciám zasa pribudli viacerí hráči, ktorí budú k dispozícii. "Niektorí chlapci sa vrátili, výber bude väčší. Máme ešte menšie otázniky, ale to vyriešime. Nie je to zlé, ale Jakub Paur určite nebude na zápas pripravený. Ani Iľko a Jambor. V zostave máme jasno," uviedol tréner, ktorý sa teší aj na divákov. Tí na štadióne pod Dubňom môžu v aktuálnej pandemickej situácii naplniť polovicu kapacity. "Tešíme sa na divákov, dúfame, že budú naozaj našim dvanástym hráčom. Budeme ich potrebovať. Futbal sa hrá pre nich a budeme sa snažiť ich potešiť výkonom. Keď už tu budú, nech ich je počuť," zaželal si.



Žilinčania sa v prípade postupu stretnú v play off EKL so zdolaným z dvojzápasu 3. predkola Európskej ligy medzi FK Jablonec a Celticom Glasgow. Európsky šampión z roku 1967 v prvom súboji vyhral na severe Čiech 4:2.