Stano prvým šampiónom v chôdzi na 35 km, Úradník na 21. mieste

muži - chôdza na 35 km:



1. Massimo Stano (Tal.) 2:23:14 h - rekord šampionátu, 2. Masatora Kawano (Jap.) 2:23:15 - kontinentálny rekord, 3. Perseus Karlström (Švéd.) 2:23:44, 4. Brian Daniel Pintado (Ekv.) 2:24:37 - kontinentálny rekord, 5. Che Siang-chung (Čína) 2:24:45, 6. Evan Dunfee (Kan.) 2:25:02, 7. Caio Bonfim (Braz.) 2:25:14, 8. Eider Arevalo (Kol.) 2:25:21, 9. Tomohiro Noda (Jap.) 2:25:29, 10. Miguel Angel Lopez (Šp.) 2:25:58,... 21. Miroslav ÚRADNÍK 2:31:16, 31. Dominik ČERNY (obaja SR) 2:35:39



Eugene 24. júla (TASR) - Talian Massimo Stano sa stal historicky prvým majstrom sveta v chôdzi na 35 km. Časom 2:23:14 h stanovil v nedeľu na atletických MS v Eugene úvodný rekord šampionátu. V tesnom súboji zaostal o jedinú sekundu Japonec Masatora Kawano. Bronz vybojoval Švéd Perseus Karlström výkonom 2:23:44.Z dvojice Slovákov sa viac darilo Miroslavovi Úradníkovi, ktorý obsadil 21. miesto časom 2:31:16. Dominik Černý finišoval na 31. priečke výkonom 2:35:39. Obaja dosiahli lepšie umiestnenie ako na dvadsiatke. Úradník skončil o päť pozícií vyššie, Černý o šesť.Olympijský šampión z OH 2020 na 20 km sa rozhodol v Eugene sústrediť na dlhšiu z dvoch chodeckých tratí a táto stávka mu vyšla. O zlate rozhodol Stano, ktorý sezónu odštartoval triumfom v Dudinciach, až na poslednom kilometri. Doterajší líder svetových tabuliek Kawano sa snažil Stana urputne držať aj za cenu porušenia techniky a inkasovania dvoch terčíkov od rozhodcov, no napokon mu to na viac ako striebro nestačilo. Tretí Karlström sa mohol tešiť z druhého bronzu na šampionáte a stal sa najlepším z chodcov, ktorí absolvovali obe disciplíny.