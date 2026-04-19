Staňo sa chce sústrediť na top 3: „Slovan už nie je v našom dosahu“
Autor TASR
Žilina 19. apríla (TASR) - Futbalový tréner Pavol Staňo tvrdí, že vedúci Slovan Bratislava už nie je v dosahu jeho Žiliny. „Šošoni“ prehrali v sobotu v Niké lige s úradujúcim majstrom 0:1 a štyri duely pred koncom sezóny naňho strácajú na tretej pozícii desať bodov.
Napriek malej šanci na titul môže Žilina získať prvú trofej po deviatich rokoch v podobe pohára, ktorý by ju zároveň posunul do Európy. „Do konca sezóny nás ešte čaká dosť práce. Myslím si, že Slovan už momentálne nie je v našom reálnom dosahu, takže sa musíme sústrediť na druhé a tretie miesto a urobiť maximum pre to, aby sme si ich vybojovali. Zároveň nás čaká aj pohár, takže sa naň musíme dobre pripraviť. Sezónu určite nevypúšťame, budeme bojovať ďalej,“ povedal Staňo na tlačovej konferencii. Druhé a tretie miesto by Žilinu posunuli do 2. predkola Konferenčnej ligy, triumf v pohári by znamenal štart v prvom predkole Európskej ligy.
Jeho tím inkasoval jediný gól v 83. minúte po sólovej akcii striedajúceho Vladimíra Weissa mladšieho. „Možno nám v tej situácii chýbala skúsenosť, akú má napríklad Slovan. Oni v podobných protiútokoch vedia spraviť taktický faul a akciu zastaviť. My sme mali tri možnosti a ani jednu sme nevyužili. Chceli sme to zrejme vyriešiť čisto, ale proti hráčovi ako Vlado je to veľmi ťažké. Je výborný v kreatívnych riešeniach a bráni sa ťažko,“ zhodnotil Staňo. Strojca gólu sa rozhodol vystreliť do protipohybu obrancu a lopta zapadla do ľavého dolného rohu. „Pre brankára je to už potom veľmi ťažké. Uhol nebol natoľko veľký, aby som mohol čakať len strelu na zadnú žrď. Mohol to zakončiť aj na prednú a napokon to trafil takmer presne k tyčke. Tam sa k tomu asi veľa povedať nedá,“ zhodnotil v mixzóne mladý gólman Jakub Badžgoň.
Prvý polčas strávil pod sektorom domácich, ktorí pomáhali vytvárať atmosféru, čo pod Dubňom nebýva zvykom. Duel mal rekordnú návštevnosť v rámci tejto sezóny, a to 5866 divákov: „Takéto zápasy si užívam. Baví ma hrať pred fanúšikmi a na plnom štadióne. Na taký zápas sa človek pripravuje inak a inak ho aj prežíva. Bodaj by chodilo na futbal stále viac ľudí.“ Práve vtedy prišiel aj dôležitý zákrok po rýchlej kombinácii Adama Grigera s Tigranom Barseghjanom. „Tá situácia v prvom polčase bola ťažká. Podľa mňa ani Tigran nečakal, že si tú loptu takto predkopne, trocha mu ušla. Ja som už mal v hlave vybraný zákrok, ktorý idem spraviť, a myslím si, že sme z toho boli obaja trochu prekvapení. Našťastie sa lopta odrazila mimo brány,“ povedal brankár pre TASR, no zákrok nejak zvlášť nevyzdvihoval: „Som rád za každý zákrok. Nerozlišujem, či je niektorý väčší alebo menší. V takýchto situáciách brankár v podstate nemá čo stratiť, môže len získať. Preto sa sústredím a teším z každého jedného zákroku.“
