Staňo verí, že Žilina doma zdolá gruzínsku Dilu Gori

Žilina 7. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina nastúpia na štvrtkový úvodný zápas prvého predkola Európskej konferenčnej ligy proti gruzínskemu tímu Dila Gori s jasným cieľom zvíťaziť. Tréner Pavol Staňo verí, že jeho zverenci zúročia kvalitnú predsezónnu prípravu a eliminujú silné stránky súpera. Duel pod Dubňom má výkop o 18.45 h a odvysiela ho aj RTVS.



"Vieme, čo chceme hrať, a ako to urobiť. Teraz je to už iba na hráčoch, ako sa pripravia na súboj, ako ho odmakajú. Dobré konfrontácie, ktoré nás pripravili, sme zažili aj v Slovinsku. Štvrtkový súboj bude znova náročný, navyše výsledok už bude veľmi dôležitý. V poslednej dobe sa futbal v Európe vyrovnáva, preto si aj my musíme dať na súpera veľký pozor. Na papieri nás možno niekto favorizuje, ale v žiadnom prípade nemôžeme súpera podceniť. Naše videoanalýzy ukázali, že sú to futbalisti vybavení dobrou technikou, ktorí vedia hrať futbal. Koniec koncov, ukázala to aj ich 21-tka v kvalifikačných zápasoch proti Slovákom. Gruzínsky futbal teda má určite svoju kvalitu," uviedol Staňo na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii.



Na Slovensku i v celej Európe panujú vysoké teploty a na štvrtok hlásia rekordné čísla. Staňo dúfa, že Žilinčania sa dokážu vyrovnať s náročnými podmienkami: "V takej teplote sme tento rok ešte asi nehrali, i keď v prípravných zápasoch to bolo podobné, no tam sme mali možnosť viackrát striedať. Podmienky budú teda veľmi ťažké a, navyše, gruzínske mužstvo je na takéto počasie aklimatizované z domáceho prostredia, čo môže byť pre nich mierna výhoda. Na druhej strane, hráme doma, sme dobre pripravení, zvyknutí na domáci trávnik, ktorý nás núti myslieť víťazne."



Okrem dlhodobých maródov Ľubomíra Belka, Patrika Iľka a Dominika Javorčeka bude chýbať aj suspendovaný Branislav Sluka, ktorého vylúčili ešte pred rokom vo Walese. "V porovnaní s minulou sezónu sme určite o krok ďalej, čo sa týka skúseností. Uplynulá sezóna dala všetkým mladým chalanom veľa. Myslím si, že sme na Európu pripravení lepšie ako minulý rok. Verím, že prvé kvalifikačné kolo zvládneme a postúpime ďalej," zdôraznil kaptián Jakub Paur na webe mskzilina.sk.