Stano zlepšil v Poděbradoch svetový rekord v chôdzi na 35 km, Černý 6.

ME v chôdzi družstiev v Poděbradoch - 35 km:



muži: 1. Massimo Stano (Tal.) 2:20:43 h – svetový rekord, 2. Christopher Linke (Nem.) 2:23:21, 3. Miguel Ángel López (Šp.) 2:23:48,... 6. Dominik ČERNÝ (SR) 2:27:42



ženy: 1. María Pérezová (Šp.) 2:38:59 – svetový výkon roka, 2. Antonella Palmisanová 2:39:35, 3. Nicole Colombiová (obe Tal.) 2:41:47

Poděbrady 18. mája (TASR) - Taliansky atlét Massimo Stano zaznamenal na ME družstiev v Poděbradoch svetový rekord v chôdzi na 35 km časom 2:20:43 h. Po 57 dňoch práve o 57 sekúnd prekonal výkon Kanaďana Evana Dunfeeho z marcovej Dudinskej päťdesiatky. V kvalitnej konkurencii prišiel do cieľa za ním na 6. priečke Dominik Černý za 2:27:42.Tridsaťpäťka nie je olympijskou disciplínou, no pôjde sa tento rok na svetovom šampionáte v Tokiu. Černý za svojím osobným a slovenským rekordom z marcových Dudiniec zaostal o 1:11 min. „” priznal Černý podľa atletika.sk.Súťaž žien na 35 km bez slovenskej účasti vyhrala v novom svetovom výkone roka 2:38:59 h Španielka María Pérezová. Súťaž družstiev v oboch kategóriách vyhrali Taliani.