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Stanovská 3. v kvalifikácii K1, postúpili i Paňková a Mintálová
Zuzana Paňková skončila v kvalifikácii na 14. mieste s bezchybnou jazdou a stratou 3,99 s na najlepšie duo.
Autor TASR
Oklahoma City 21. júla (TASR) - Všetky tri slovenské reprezentantky vo vodnom slalome sa prebojovali do semifinále K1 žien na MS v americkom meste Oklahoma City. Soňa Stanovská postúpila z utorkovej kvalifikácie dokonca tretím najlepším časom (90,10 s), keď za najrýchlejšou dvojicou Ricarda Funková z Nemecka a Klaudia Zwoliňská z Poľska zaostala o 72 stotín. Všetky tri predviedli čisté jazdy.
Zuzana Paňková skončila v kvalifikácii na 14. mieste s bezchybnou jazdou a stratou 3,99 s na najlepšie duo. Eliška Mintálová inkasovala štyri trestné sekundy a postúpila do semifinále z 18. pozície (+4,97). Do semifinále sa kvalifikovalo 30 najlepších pretekárok.
O 17.58 h bola na programe kvalifikácia K1 mužov.
Zuzana Paňková skončila v kvalifikácii na 14. mieste s bezchybnou jazdou a stratou 3,99 s na najlepšie duo. Eliška Mintálová inkasovala štyri trestné sekundy a postúpila do semifinále z 18. pozície (+4,97). Do semifinále sa kvalifikovalo 30 najlepších pretekárok.
O 17.58 h bola na programe kvalifikácia K1 mužov.