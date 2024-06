Kanoisti Beňuš a Mirgorodský sa prebojovali do finále

Augsburg 1. júna (TASR) - Slovenský reprezentanti vo vodnom slalome Matej Beňuš a Marko Mirgorodský postúpili do finále C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. V semifinále neuspel z troch slovenských lodí iba ich reprezentačný kolega Michal Martikán. Finále C1 žien bolo bez slovenskej účasti, v semifinále skončili Soňa Stanovská i Ivana Chlebová.



Tridsaťšesťročný Beňuš predviedol v semifinále čistú jazdu a skončil tretí. V konečnom účtovaní zostal za najrýchlejším Raffaellom Ivaldim z Talianska o 2,05 s a predstihol ho ešte domáci Sideris Tasiadis. Mirgorodský mal problémy hneď v prvom valci, ale potom už nezaváhal a s nulou na konte sa zmestil do elitnej desiatky ako posledný v poradí (+3,80). Už 45-ročný Martikán stratil najviac v strednej pasáži pred druhým medzičasom, v závere pridal aj dve trestné sekundy a jeho čas stačil iba na 17. miesto s mankom 7,20 na Ivaldiho. Mužské finále bolo na programe od 12.11 h.



V semifinále C1 neuspeli medzi ženami Stanovská a ani Chlebová. Slovenky nazbierali zhodne štyri trestné sekundy a aj rýchlostne výrazne zaostali za elitnou desiatkou. Stanovská obsadila až 24. priečku so stratou 15,88 s na najrýchlejšiu Anu Satilovú z Brazílie. Štart jej vôbec nevyšiel, dotyk si pripísala na tretej i siedmej bránke a jej manko aj potom narastalo. Na postup by musela zájsť o viac ako deväť sekúnd lepší čas. Chlebová skončila v semifinále na predposlednej 29. pozícii so stratou 24,71, keď po dve trestné sekundy zaznamenala na druhej i dvadsiatej bránke.