Stanovská a Glejteková idú do finále C1 v kategórii do 23 rokov

České Budějovice 14 augusta (TASR) - Slovensko bude mať na MEJ vo vodnom slalome v Českých Budějoviciach štvornásobné zastúpenie v nedeľnom finále C1. V kategórii do 23 rokov si v predpoludňajšom semifinále zaistili postup Soňa Stanovská a Simona Glejteková. Uspeli aj dvaja juniori, Samuel Krajčí dokonca vyhral semifinálovú jazdu, Jaromír Ivanecký postúpil z tretieho miesta.



Stanovská dosiahla v semifinále piaty najlepší čas (102,40 s). Predviedla bezchybnú jazdu a za najlepšou Monicou Doriovou Vilarrublovou z Andorry zaostala o 9,37 s. Glejteková so štyrmi trestnými sekundami postúpila do finále z posledného 10. miesta (+13,06). Z trojice Sloveniek neuspela iba Emanuela Luknárová, ktorá po dvoch 50-sekundových penalizáciách skončila na 18. priečke. Menej sa darilo mužom, do finálovej desiatky neprenikli Ľudovít Macúš a ani Juraj Dieška. Macúš sa umiestnil na 12. priečke (+4,55), zašiel čistú jazdu a od postupu ho delilo iba 15 stotín sekundy, Dieška skončil štrnásty (+5,43).



V kategórii juniorov dominoval Krajčí, ktorý zajazdil čisto a rýchlo a postúpil z prvého miesta časom 87,16 s. Darilo sa aj Ivaneckému, ktorý zašiel tretí najlepší čas. Rovnako sa vyhol chybám a za krajanom zaostal o 3,55 s. Dávid Štaffen s mankom 12,61 s skončil na nepostupovej 17. priečke. Z dvojice slovenských junioriek si ani jedna nevybojovala finálovú miestenku. Petronela Ižová ťukla štyri bránky a v semifinále sa umiestnila na 14. priečke so stratou 26,41 s na domácu Kláru Kneblovú. Stanislava Ďuratná po 50-sekundovom treste skončila na poslednom 20. mieste.