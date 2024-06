Stanovská a Glejteková nepostúpili do finále C1 v Krakove

vodný slalom - 3. kolo SP v Krakove



C1 - semifinále:



muži:

1. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) 93,29 s (0 trestných sekúnd)

2. Ryan Westley (V. Brit.) +1,03 (0)

3. Raffaello Ivaldi (Tal.) +1,51 (0)

... 7. Matej BEŇUŠ (SR) +2,53 (0)

12. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +4,20 (2)

15. Michal MARTIKÁN (všetci SR) +5,13 (0)





ženy:

1. Jessica Foxová (Austr.) 105,94 s (0 trestných sekúnd)

2. Angele Hugová (Fr.) +0,40 (0)

3. Tereza Kneblová (ČR) +1,68 (0)

... 11. Soňa STANOVSKÁ +8,41 (2)

16. Simona GLEJTEKOVÁ (obe SR) +11,25 (2)



Krakov 15. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš postúpil do finále C1 na podujatí Svetového pohára v poľskom Krakove. V semifinále uspel ako jediný z troch slovenských lodí, Marko Mirgorodský a Michal Martikán sa nedostali medzi najlepšiu desiatku. Finále C1 žien bolo bez slovenskej účasti, v semifinále skončili Soňa Stanovská i Simona Glejteková.Tridsaťšesťročný Beňuš predviedol v semifinále čistú jazdu a skončil siedmy. V konečnom účtovaní zostal za najrýchlejším Žigom Linom Hočevarom zo Slovinska o 2,53 sekundy. Mirgorodský mal dotyk hneď na prvej bránke, ktorý ho nakoniec stál postup. Obsadil 12. priečku s mankom 4,20 s na Hočevara. Do elitnej desiatky sa nedostal ani Martikán a jeho čas stačil iba na 15. miesto (+5,13 s). Mužské finále bolo na programe od 12.11 h.Stanovská sa dlho držala na popredných pozíciách, no najlepšie kajakárky z rozjázd potvrdili rolu favoritiek a dostali sa pred Slovenku. Nakoniec skončila na prvom nepostupovom 11. mieste, keď na desiatu Číňanku Ťüan Chuang stratila 25 stotín sekundy. O postup ju obrali aj dve trestné sekundy na ôsmej bránke a na najrýchlejšiu v semifinále Austrálčanku Jessicu Foxovú stratila 8,41 s. Glejteková mala dotyk na deviatej bránke a aj rýchlostne zaostala za elitnou desiatkou, obsadila 16. priečku (+11,25 s). Finále bolo na programe od 11.34 h.