Stanovská a Halčin postúpili do rozjázd kajak krosu v Prahe

Praha 8. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Soňa Stanovská a Martin Halčin postúpili do rozjázd kajak krosu na podujatí SP v Prahe. Obaja tak zabojujú o miestenky na OH v Paríži, ktoré získajú traja najlepší pretekári v kategórii žien i mužov.



Stanovská dosiahla čas 61,1 s, s ktorým by obsadila 11. priečku, nebyť penalizácie za skorý štart. Do rozjázd napokon postúpila z predposledného 41. miesta. Halčin obsadil medzi mužmi 14. priečku so stratou 2,76 s. Do ďalšej fázy sa neprebojoval Jakub Ševčík, ktorý skončil 45. a k postupu medzi najlepších 42 pretekárov mu chýbalo 29 stotín sekundy. Sobotná časovka nevyšla ani Matúšovi Hromekovi, ktorý skončil na 57. priečke. Nedeľné rozjazdy žien sú na programe od 9.00 h, muži budú štartovať o 10.05 h.