Grigar postúpil z 10. miesta do finále K1 v Tacene

Ľubľana 25. júna (TASR) - Slovenský vodný slalom bude mať v sobotnom finále K1 na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene jedného zástupcu. Jakub Grigar postúpil do bojov o medaily z posledného 10. miesta v semifinále, keď predviedol čistú jazdu a za najlepším Talianom Giovannim De Gennarom zaostal o 4,40 sekundy. Postup unikol Martinovi Halčinovi, ktorý so štyrmi trestnými sekundami skončil na 24. mieste (+7,09). Finále K1 mužov je na programe o 12.41 h, Grigar vyštartuje v kanáli ako prvý v poradí.



Medzi kajakárkami nebude mať Slovensko vo finále (12.04) zastúpenie. Do elitnej desiatky sa predpoludním neprebojovali Soňa Stanovská a ani Michaela Haššová. Stanovská obsadila v semifinále 15. miesto, keď inkasovala dve trestné sekundy a za najlepšou Mallory Franklinovou z Veľkej Británie zaostala o 9,48 sekundy. Od postupu ju delilo 2,10 s. Haššová skončila na 24. priečke, aj s tromi "ťukmi" mala v cieli manko 20,62 s.