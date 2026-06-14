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Stanovská a Mintálová postúpili do vyraďovačky kajak krosu
Medzi mužmi nepostúpili do ďalšej fázy Matúš ani Dominik Egyházyovci, ktorí skončili na 44., respektíve 56. priečke.
Autor TASR
Augsburg 14. júna (TASR) - Slovenské vodné slalomárky Soňa Stanovská a Eliška Mintálová postúpili do vyraďovacích bojov kajak krosu na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Stanovská obsadila v doobedňajšom individuále deviate miesto a na najrýchlejšiu Nemku Ricardu Funkovú stratila 1,44 sekundy. Mintálová bola pätnásta s mankom 2,54 s.
Medzi mužmi nepostúpili do ďalšej fázy Matúš ani Dominik Egyházyovci, ktorí skončili na 44., respektíve 56. priečke. Do rozjázd postupuje 32 najlepších v individuále. Vyraďovačka bola na programe od 13.49 h.
Medzi mužmi nepostúpili do ďalšej fázy Matúš ani Dominik Egyházyovci, ktorí skončili na 44., respektíve 56. priečke. Do rozjázd postupuje 32 najlepších v individuále. Vyraďovačka bola na programe od 13.49 h.