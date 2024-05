Stanovská ide do semifinále K1 s najlepším časom

Augsburg 30. mája (TASR) - Iba dve z celkovo piatich slovenských lodí sa prebojovali do semifinále K1 na úvodnom podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v nemeckom Augsburgu. Soňa Stanovská postúpila dokonca najlepším časom spomedzi 51 štartujúcich v rozjazde kajakárok, Martin Halčin predviedol medzi mužmi siedmy najlepší výkon.



Stanovská zašla vo štvrtok bezchybnú jazdu, jej čas 104,67 sekundy už žiadna zo žien neprekonala. Ivana Chlebová so štyrmi trestnými sekundami a mankom 19,26 s dosiahla v rozjazde 33. čas a nezmestila sa medzi 20 priamo postupujúcich. Následne neuspela ani v opravnej jazde, v ktorej inkasovala dve päťdesiatky a skončila posledná. Medzi kajakármi si účasť v semifinále s prehľadom zaistil Halčin, ktorý predviedol čistú jazdu. Na najlepšieho Josepha Clarkea z Veľkej Británie stratil 4,97 sekundy. Matúšovi Štaffenovi (32., +13,61 s) a Adamovi Gonšenicovi (35., +14,61) nechýbalo veľa, aby sa v prvej rozjazde dostali medzi postupovú tridsiatku. Následne im postup tesne unikol aj v opravnej jazde. Šteffen v nej skončil 13. (+7,09) a Gonšenica 14. (+7,77), do semifinále z nej išli už len najlepší desiati pretekári.