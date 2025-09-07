Stanovská postúpila do vyraďovacích bojov v kajak krose

< sekcia Šport
Autor TASR
Augsburg 7. septembra (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská obsadila na finálovom podujatí SP v Augsburgu šieste miesto v individuálnej súťaži kajak krosu. Dvadsaťpäťročná pretekárka tak postúpila do vyraďovacích bojov. Menej sa darilo jej krajanke Emanuele Luknárovej, ktorá skončila na 33. pozícii a postup jej ušiel o jednu priečku a 64 stotín sekundy.