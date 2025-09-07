Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Šport

Stanovská postúpila do vyraďovacích bojov v kajak krose

.
Na snímke slovenská reprezentantka Soňa Stanovská. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Menej sa darilo jej krajanke Emanuele Luknárovej, ktorá skončila na 33. pozícii a postup jej ušiel o jednu priečku a 64 stotín sekundy.

Autor TASR
Augsburg 7. septembra (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská obsadila na finálovom podujatí SP v Augsburgu šieste miesto v individuálnej súťaži kajak krosu. Dvadsaťpäťročná pretekárka tak postúpila do vyraďovacích bojov. Menej sa darilo jej krajanke Emanuele Luknárovej, ktorá skončila na 33. pozícii a postup jej ušiel o jednu priečku a 64 stotín sekundy.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov