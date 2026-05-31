Stanovská skončila v kajak krose v Tacene v semifinále

Na snímke Soňa Stanovská v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 3. mája 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

Ivana Chlebová sa dostala do štvrťfinále, Zuzana Paňková skončila v rozjazdách.

Autor TASR
Tacen 31. mája (TASR) - Z trojice slovenských reprezentantiek vo vodnom slalome si v kajak krose na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene najlepšie počínala Soňa Stanovská, ktorá postúpila do semifinále.

Ivana Chlebová sa dostala do štvrťfinále, Zuzana Paňková skončila v rozjazdách Medzi mužmi nemalo Slovensko zastúpenie vo vyraďovacej fáze pretekov, Martin Halčin skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51.
