Stanovská vypadla v prvom kole vyraďovačky kajak krosu

Autor TASR,aktualizované
Augsburg 7. septembra (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská vypadla v prvom kole kajak krosu na podujatí SP v Augsburgu. V kvalifikácii obsadila šieste miesto a vo svojej jazde tak bola v pozícii favoritky. Tú však nepotvrdila, keď urobila chybu na šiestej bránke a skončila štvrtá. Jej krajan Dávid Skubík dopadol podobne, keď v prvom kole chyboval na prvej bránke.