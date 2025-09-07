Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stanovská vypadla v prvom kole vyraďovačky kajak krosu

Na snímke slovenská reprezentantka Soňa Stanovská. Foto: TASR/Michal Svítok

V kvalifikácii obsadila šieste miesto a vo svojej jazde tak bola v pozícii favoritky.

Autor TASR
Augsburg 7. septembra (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská vypadla v prvom kole kajak krosu na podujatí SP v Augsburgu. V kvalifikácii obsadila šieste miesto a vo svojej jazde tak bola v pozícii favoritky. Tú však nepotvrdila, keď urobila chybu na šiestej bránke a skončila štvrtá. Jej krajan Dávid Skubík dopadol podobne, keď v prvom kole chyboval na prvej bránke.
