Stará Ľubovňa vypadla, o postupujúcom do baráže rozhodne posledné kolo
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti Starej Ľubovne zostúpili z MONACObet ligy. Rozhodla o tom ich prehra v piatkovom zápase predposledného 29. kola druhej najvyššej súťaže na pôde ŠK Slovan Bratislava B 1:5. Spišiaci figurujú na poslednom mieste tabuľky, na konte majú 26 bodov a na trinástu Považskú Bystricu strácajú štyri.
O ďalších dvoch zostupujúcich sa rozhodne až v záverečnom kole. Pätnásty Púchov má po prehre 0:3 na pôde Liptovského Mikuláša 29 bodov, štrnásta Žilina B a trinásta Považská o bod viac. Z pásma zostupu sa dostala košická Slávia, ktorá vyhrala nad Interom Bratislava 2:1 a je dvanásta s 32 bodmi.
Posledné kolo rozhodne aj o postupujúcom do baráže o Niké Ligu. Na druhej priečke sa udržal Zvolen, ktorý doma zdolal žilinské béčko 5:2 a má 49 bodov, tretí Mikuláš naň stráca len jediný bod. Štvrtá Petržalka má po prehre 0:1 v Zlatých Moravciach 45 bodov a z hry o baráž vypadli aj piate Malženice, ktoré doma prehrali so Šamorínom 2:3 a na Zvolen strácajú už päť bodov.
Majstrovská Dukla Banská Bystrica vyhrala v poslednom domácom zápase sezóny nad Lehotou pod Vtáčnikom presvedčivo 4:1.
