Staronovou posilou Nitry je kanadský obranca Graham

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prebiehajúcu sezónu odštartoval vo švajčiarskom Zugu, v 18 dueloch zaznamenal tri góly a tri asistencie.

Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - Účastník hokejovej Tipsport ligy HK Nitra získal do svojho tímu 31-ročného kanadského obrancu Jesseho Grahama. Pre trénera Andreja Kmeča nejde o nové meno v tíme, súčasťou kádra „corgoňov“ bol už počas sezóny 2019/2020.

Za Nitru vtedy odohral len tri stretnutia, následne sa presunul do fínskeho Kuopia. Prebiehajúcu sezónu odštartoval vo švajčiarskom Zugu, v 18 dueloch zaznamenal tri góly a tri asistencie. Informovala oficiálna klubová webstránka.
