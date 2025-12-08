< sekcia Šport
Staronovou posilou Nitry je kanadský obranca Graham
Prebiehajúcu sezónu odštartoval vo švajčiarskom Zugu, v 18 dueloch zaznamenal tri góly a tri asistencie.
Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - Účastník hokejovej Tipsport ligy HK Nitra získal do svojho tímu 31-ročného kanadského obrancu Jesseho Grahama. Pre trénera Andreja Kmeča nejde o nové meno v tíme, súčasťou kádra „corgoňov“ bol už počas sezóny 2019/2020.
Za Nitru vtedy odohral len tri stretnutia, následne sa presunul do fínskeho Kuopia. Prebiehajúcu sezónu odštartoval vo švajčiarskom Zugu, v 18 dueloch zaznamenal tri góly a tri asistencie. Informovala oficiálna klubová webstránka.
