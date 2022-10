Staronovým prezidentom zväzu malého futbalu sa stal Peter Králik

Bratislava 3. októbra (TASR) - Staronovým prezidentom Slovenského zväzu malého futbalu sa stal Peter Králik, ktorý nemal protikandidáta a získal 100% podporu delegátov. Pozíciu viceprezidenta bude na ďalších 5 rokov zastávať Matúš Kocún. Do Výkonného výboru SZMF boli zvolení Ondrej Kačmár, Ján Račko a Dominik Jakubkovič.



Medzi ciele, ktoré staronový prezident malého futbalu prezentoval pre budúce obdobie patrí aj výstavba štadiónov a zisk medailí z vrcholných podujatí. „Na MS 2019 i ME 2022 sme vypadli vo štvrťfinále, žiadny iný výkonnostný cieľ pre budúce obdobie ako medaila zo šampionátov, preto nepripadá do úvahy. Aj keď to bude veľmi náročné, keďže špička malého futbalu je naozaj široká,“ dodal Peter Králik.