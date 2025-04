Starosta a Valent budú pokračovať v Trenčíne aj v novej sezóne

Trenčín 28. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Starosta bude pokračovať v Dukle Trenčín aj v novej sezóne Tipos extraligy. V klube bude naďalej pôsobiť aj brankár Michal Valent.



Štyridsaťtriročný obranca odohral vlani 51 zápasov základnej časti s bilanciou tri góly a sedem asistencií. V play off zaznamenal osem štartov. V Dukle pôsobí nepretržite od sezóny 2016/17. Tridsaťdeväťročný gólman odchytal v uplynulom ročníku 17 stretnutí s úspešnosťou zákrokov 91,1 percent.



„Som veľmi rád, že Tošo aj Miško budú u nás pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Sú to hráči so srdcom pre Duklu. Miško je kvalitný brankár, čo nám dokázal aj v uplynulej sezóne. Bohužiaľ ho zastavilo zranenie. V Trenčíne nastúpi už do svojej siedmej sezóny a Toša čaká neuveriteľná šestnásta. V jeho veku je obdivuhodné, s akým prehľadom a korčuliarskymi schopnosťami dokáže byť stále veľmi platným hráčom pre naše mužstvo. Obaja chalani sú so svojimi skúsenosťami veľkým prínosom aj pre našich mladíkov,” uviedol športový manažér „vojakov“ Mário Bližňák pre klubové sociálne siete.