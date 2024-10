Starosta po prehre Trenčína v Košiciach 1:7: Iba sme sa zúčastnili

Trenčín 26. októbra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín nenadviazali na sľubné výkony z nedávnych dvoch zápasov a v piatkovom zápase 14. kola Tipos extraligy si z košického ľadu odniesli prehru 1:7. Podľa skúseného obrancu Tomáša Starostu hovorí výsledok za všetko, Trenčania sa podľa neho zápasu "iba zúčastnili." Jedným z mála pozitív bol debut 16-ročného útočníka Juraja Jonasa Ďurča, ktorý mal asistenciu pri jedinom góle hostí.



Trenčania pricestovali do Košíc s cieľom nadviazať na predchádzajúce zápasy proti finalistom vlaňajšej sezóny. Majstrovskú Nitru zdolali na jej ľade 4:1 a následne siahali po triumfe aj nad Spišskou Novou Vsou, nad ktorou ešte v 45. minúte viedli 2:0, no napokon prehrali 2:4. V Košiciach však ťahali za kratší koniec od úvodných sekúnd. Už v 19. inkasovali prvý gól a po prvej tretine prehrávali 0:2. V minulej sezóne síce dokázali v Košiciach zvíťaziť 5:4 po predĺžení po tom, čo prehrávali 0:3, no tentoraz sa herne ani gólovo nedvihli. "Výsledok hovorí za všetko. V Nitre sme odohrali perfektný zápas, takisto sme hrali veľmi dobre aj dve tretiny proti Spišskej Novej Vsi. V Košiciach sme si asi mysleli, že to pôjde samé. Od začiatku sme nestíhali, všade sme boli neskôr. Doplatili sme aj na nedisciplinovanosť. Vedeli sme o silných presilovkách Košíc, no napriek tomu sme spravili zbytočné fauly. Košice to so svojím silným tímom trestali a aj preto je výsledok taký, aký je," konštatoval Starosta.



Napriek jednoznačnému výsledku to boli Trenčania, kto mal viac striel. Podľa oficiálneho zápisu vyslali na domáceho brankára Dominika Riečického 35 streleckých pokusov, ich súper mal o jeden menej. Trenčania majú po 14 odohratých zápasoch iba 9 bodov a sú na predposlednom mieste tabuľky. Nové Zámky majú takisto iba tri víťazstvá a za Trenčínom zaostávajú iba o skóre. Práve Dukla je zatiaľ jediný tím, ktorý siahol k výmene trénera. Pred zápasom v Nitre skončil pri tíme hlavný kormidelník Ernest Bokroš, ktorého dočasne nahradil Pavol Mihálik. Hráči si uvedomujú, že zlepšenie výsledkov závisí najmä od nich. "Keď sa chceme dvihnúť, musíme tvrdo pracovať. Liga je vyrovnaná, no my musíme ísť naplno od prvej do poslednej minúty a iba vtedy budeme úspešní. Proti Košiciam sme sa iba zúčastnili. Musíme si povedať pravdu do očí, takto to ďalej nepôjde. Teraz sa musíme pripraviť na ďalší náročný zápas proti Slovanu Bratislava. Dôležitá bude tvrdá práca a návrat k jednoduchosti, ktoré nás zdobili v zápasoch proti Nitre a aj dve tretiny proti Spišskej," uviedol Starosta.



Zmiešané pocity po extraligovej premiére bude mať mladík Ďurčo. Jeho tím od úvodu prehrával a jediný gól strelil až v 57. minúte Andrej Hatala. Práve Ďurčo si na tomto góle pripísal sekundárnu asistenciu, čím si spríjemnil spomienku na prvý duel. "V zápase som neodohral veľa minút, ale snažil som sa dať do toho maximum. Som vďačný, že som bodoval hneď v prvom zápase, no mám na čom pracovať, aby som sa dostal na ligovú úroveň," povedal Ďurčo, ktorý je syn bývalého extraligového obrancu Juraja Ďurča a zároveň bratranec Tomáša Záborského, súčasného (zraneného) kapitána tímu.



Debutom s asistenciou nadviazal na nedávnu úspešnú premiéru v Slovenskej hokejovej lige, v ktorej strelil v drese Dubnice dva góly. To, že na prvý extraligový zápas nastúpi už v Košiciach nečakal a napokon sa stal vo veku 16 rokov, 4 mesiace a 28 dní desiatym najmladším bodujúcim hráčov v histórii extraligy. "Nečakal som, že už teraz nastúpim. Hovorilo sa, že by som mohol hrať niekedy v decembri alebo v novembri. Som vďačný, že sa to stalo už teraz a vážim si aj to, že som dostal cenu pre najlepšieho hráča zápasu. Ocino aj Tomáš (Záborský) mi hovorili, aby som hral to, čo viem a aby som zbytočne nevymýšľal," priznal Ďurčo.